Американский миллиардер решил продать свой медиабизнес

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета (занимает 4-е место среди богатейших людей планеты с состоянием в $88,3 млрд) Berkshire Hathaway Inc. продаст дочернюю BH Media Group (BHMG), которой, в частности, принадлежат 30 ежедневных газет в США, медиакомпании Lee Enterprises Inc. за $140 млн, сообщает Time. На фоне этих известий по итогам торгов в среду, 29 января, акции Lee Enterprises подорожали на 66,7%.

Berkshire Hathaway предоставит Lee Enterprises (ей принадлежит 46 ежедневных газет в 21 штате США, а также ряд цифровых медиаактивов) еще и долгосрочный кредит в размере $576 млн под 9% годовых для финансирования сделки и рефинансирования долгов компании. По условиям сделки, Lee Enterprises также будет арендовать недвижимость BHMG в течение 10 лет.

“Мы не были заинтересованы продавать группу кому-либо другому по одной простой причине: мы считаем, что Lee Enterprises имеет наилучшие возможности, чтобы преодолеть трудности, с которыми сталкивается отрасль”, – заявил американский миллиардер.

В позапрошлом году Баффет признал, что он не ожидал продолжения падения спроса на газеты, и что его компания не смогла найти способ преодолеть падение рекламных доходов и тиражей, пишет агентство Bloomberg.