С помощью интернета и банкоматов в 2019 году выманили огромные деньги

Средняя сумма мошеннической операции с помощью социнженерии, интернета и банкоматов в 2019 году выросла с 3,620 тыс. грн до 6,2 тыс. грн. А общая сумма похищенных средств с приемами интернет-мошенничества и мошенничества в банкоматах за год выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн. Такие данные привела заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем “ЕМА” Олеся Данильченко.

При этом 66% от общего количества мошеннических операций приходится на использование приемов социальной инженерии и интернет-мошенничество, 24% – мошенничество в банкоматах с использованием скимминговых устройств.

“Обычно PIN-код к банковской карте считывается с помощью устанавливаемой на банкомате миниатюрной видеокамеры, которые в последнее время стали почти незаметными. С целью защиты необходимо прикрыть набираемый PIN-код рукой”, – отметила замдиректора “ЕМА”.

Она добавила, что к операциям хищения средств с использованием социальной инженерии относятся различные методы получения информации от владельцев платежных карточек. Такие операции могут начинаться с голосового звонка на мобильный телефон или СМС-сообщения, например, о блокировке карточки или каком-либо выигрыше. К этой группе также относятся фиктивные продавцы товаров через интернет, а также мошенники, которые при помощи дубликата SIM-карты могут получить доступ к средствам на карточном счете.

Как отметила эксперт, ЕМА вносит в “черный” список фишинговые и мошеннические сайты, с которым можно ознакомиться на сайте ассоциации. Такие данные также вносят банки в межбанковский “черный” список.