С помощью интернета и банкоматов в 2019 году выманили огромные деньги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средняя сумма мошеннической операции с помощью социнженерии, интернета и банкоматов в 2019 году выросла с 3,620 тыс. грн до 6,2 тыс. грн. А общая сумма похищенных средств с приемами интернет-мошенничества и мошенничества в банкоматах за год выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн. Такие данные привела заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем “ЕМА” Олеся Данильченко.
При этом 66% от общего количества мошеннических операций приходится на использование приемов социальной инженерии и интернет-мошенничество, 24% – мошенничество в банкоматах с использованием скимминговых устройств.
“Обычно PIN-код к банковской карте считывается с помощью устанавливаемой на банкомате миниатюрной видеокамеры, которые в последнее время стали почти незаметными. С целью защиты необходимо прикрыть набираемый PIN-код рукой”, – отметила замдиректора “ЕМА”.
Она добавила, что к операциям хищения средств с использованием социальной инженерии относятся различные методы получения информации от владельцев платежных карточек. Такие операции могут начинаться с голосового звонка на мобильный телефон или СМС-сообщения, например, о блокировке карточки или каком-либо выигрыше. К этой группе также относятся фиктивные продавцы товаров через интернет, а также мошенники, которые при помощи дубликата SIM-карты могут получить доступ к средствам на карточном счете.
Как отметила эксперт, ЕМА вносит в “черный” список фишинговые и мошеннические сайты, с которым можно ознакомиться на сайте ассоциации. Такие данные также вносят банки в межбанковский “черный” список.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленского просят отменить вторую платежку за газВчера, 13:43 - 2455 16
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходыВчера, 17:03 - 11165 14
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработкиВчера, 09:13 - 2899 11
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Позавчера, 17:23 - 8647 7
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрдВчера, 09:01 - 3010 4
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходыВчера, 17:03 - 11165 14
Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минутВчера, 12:30 - 7020
Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитованияВчера, 15:00 - 4503
Дешевые билеты от Ryanair: куда можно слетать за €10Вчера, 19:03 - 3561
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрдВчера, 09:01 - 3010 4
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусеВчера, 13:10 - 237
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Позавчера, 13:15 - 1628 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4082
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1945
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1104