Выручка Facebook в 2019 году выросла на 27%

Выручка американской интернет-компании Facebook в 2019 году выросла на 27% до $70,7 млрд.

Это на $15 млрд больше, чем годом ранее, сообщает The Wall Street Journal.

Указано, что чистая прибыль при этом выросла на 7% — до $7,3 млрд.

Как отмечается, расходы компании в 4-м квартале прошлого года увеличились на 34% — до $12 млрд по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Кроме того, акции Facebook за прошедший год выросли на 55% и сейчас стоят более $220 за одну ценную бумагу.

Известно, что ежедневная аудитория социальной сети составляет 1,66 млрд пользователей, ежемесячная — 2,5 млрд пользователей. Каждый месяц всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, пользуются 2,89 млрд человек.

В то же время после публикации квартального отчета акции Facebook упали почти на 7%. Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга на этом фоне сократилось на $5 млрд — до $77 млрд.