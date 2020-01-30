Выручка Facebook в 2019 году выросла на 27%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Выручка американской интернет-компании Facebook в 2019 году выросла на 27% до $70,7 млрд.
Это на $15 млрд больше, чем годом ранее, сообщает The Wall Street Journal.
Указано, что чистая прибыль при этом выросла на 7% — до $7,3 млрд.
Как отмечается, расходы компании в 4-м квартале прошлого года увеличились на 34% — до $12 млрд по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.
Кроме того, акции Facebook за прошедший год выросли на 55% и сейчас стоят более $220 за одну ценную бумагу.
Известно, что ежедневная аудитория социальной сети составляет 1,66 млрд пользователей, ежемесячная — 2,5 млрд пользователей. Каждый месяц всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, пользуются 2,89 млрд человек.
В то же время после публикации квартального отчета акции Facebook упали почти на 7%. Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга на этом фоне сократилось на $5 млрд — до $77 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Philips прекращает производство бытовой техники20 ч. назад - 9067 7
Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»13 ч. назад - 7228 6
Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто (видео)15 ч. назад - 1817 6
В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен (фото)14 ч. назад - 4602 4
Новый Генплан Киева: какие промзоны и промрайоны застроят и озеленят17 ч. назад - 1918 3
Philips прекращает производство бытовой техники20 ч. назад - 9067 7
Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»13 ч. назад - 7228 6
В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен (фото)14 ч. назад - 4602 4
Криптовалюта, которую разрабатывает Китай, подорвет господство доллара на мировом рынке - Deutsche Bank18 ч. назад - 3911 2
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируется10 ч. назад - 3821
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусеПозавчера, 13:10 - 423
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 2618 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4339
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2166
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1197