Авторынок-2019: больше продаж, меньше "еврономеров" (инфографика)

За 2019 год украинцы приобрели более 557 тыс. авто с пробегом. При этом каждое шестое продано в столичном регионе, а каждое десятое пригнано из-за границы.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра AUTO.RIA.

“В 2019 году авторынок Украины немного вырос, в то время как доля нерастаможенных авто упала. В течение года было продано более 557 000 авто с пробегом, почти 60 000 из которых оказались нерастаможенными. Для сравнения, за 2018 было продано более 520 000 подержанных автомобилей, из которых нерастаможенными были 102 500”, – говорится в исследовании.

Самые популярные авто:

бестселлер с пробегом – Daewoo Lanos;

бестселлер среди электрокаров Nissan Leaf;

любимыми цветами автомобилистов остаются практичные серый, белый и черный.

Самыми активными были жители Киевской области — каждое шестое авто продано именно в этом регионе. А наиболее пассивны жители Луганщины (чуть больше 2 000 проданных автомобилей).



Инфографика: AUTO. RIA

Лидеры среди новых авто:

как и год назад, чаще всего в салонах спрашивают Kia Sportage;

однако в регионах картина может отличаться, что обусловлено наличием в области автосалонов и представленных в них брендов;

самым популярным в салонах столичного региона оказался Renault Duster.



Инфографика: AUTO. RIA