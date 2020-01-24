Авторынок-2019: больше продаж, меньше "еврономеров" (инфографика)

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За 2019 год украинцы приобрели более 557 тыс. авто с пробегом. При этом каждое шестое продано в столичном регионе, а каждое десятое пригнано из-за границы.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра AUTO.RIA.
“В 2019 году авторынок Украины немного вырос, в то время как доля нерастаможенных авто упала. В течение года было продано более 557 000 авто с пробегом, почти 60 000 из которых оказались нерастаможенными. Для сравнения, за 2018 было продано более 520 000 подержанных автомобилей, из которых нерастаможенными были 102 500”, – говорится в исследовании.
Самые популярные авто:
Самыми активными были жители Киевской области — каждое шестое авто продано именно в этом регионе. А наиболее пассивны жители Луганщины (чуть больше 2 000 проданных автомобилей).
Инфографика: AUTO. RIA
Лидеры среди новых авто:
Инфографика: AUTO. RIA
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