0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

В Минэкономики рассказали подробности удешевления кредитов для аграриев

В Минэкономики рассказали подробности удешевления кредитов для аграриев

Государственная программа удешевления кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривен будет работать в трех направлениях, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в FACEBOOK.

“Совместно с профильными ассоциациями и уполномоченными банками мы разрабатываем алгоритмы государственной поддержки кредитования в АПК по трем направлениям”, – отмечается в сообщении.

В государственном бюджете на 2020 год зафиксирована сумма в 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн предполагается выделить на программу по удешевлению кредитов.

“Мы сохранили кредитование малых производителей, ведь фокус государственной аграрной политики – именно на поддержке малого и среднего бизнеса. Также предусмотрено возмещение кредитов на животноводство и на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Порядки использования средств по этим направлениям будут приняты в течение февраля”, – сообщил Высоцкий.

Что будет включать программа:

  • компенсацию процентов по кредитам для с/х предприятий, которые имеют ежегодный оборот до 20 млн грн. Это направление не будет иметь ограничений по целевому использованию кредитов. Государство будет компенсировать до 1,5 учетной ставки НБУ, конечная стоимость кредита для сельхозпроизводителя не будет превышать 5%;
  • компенсацию процентов по кредитам, привлеченным на развитие животноводства, в том числе «нишевые» направления – овцеводство, козоводство, пчеловодство, звероводство и другие. Предполагается, что сумма кредитов не должна превышать 10-15 млн грн;
  • компенсацию процентов по кредитам, привлеченным под покупку земель с/х назначения. Направление будет распространяться на сельхозпроизводителей различных форм хозяйствования. Сумма компенсации процентов не будет превышать 5 млн грн в год.

Справка Finance.ua:

  • На сегодня в Украине действуют 38 уполномоченных банков, через которые реализуется программа государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно тут

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.