В Минэкономики рассказали подробности удешевления кредитов для аграриев

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Государственная программа удешевления кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривен будет работать в трех направлениях, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в FACEBOOK.
“Совместно с профильными ассоциациями и уполномоченными банками мы разрабатываем алгоритмы государственной поддержки кредитования в АПК по трем направлениям”, – отмечается в сообщении.
В государственном бюджете на 2020 год зафиксирована сумма в 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн предполагается выделить на программу по удешевлению кредитов.
“Мы сохранили кредитование малых производителей, ведь фокус государственной аграрной политики – именно на поддержке малого и среднего бизнеса. Также предусмотрено возмещение кредитов на животноводство и на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Порядки использования средств по этим направлениям будут приняты в течение февраля”, – сообщил Высоцкий.
Что будет включать программа:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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