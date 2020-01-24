В Минэкономики рассказали подробности удешевления кредитов для аграриев

Государственная программа удешевления кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривен будет работать в трех направлениях, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в FACEBOOK.

“Совместно с профильными ассоциациями и уполномоченными банками мы разрабатываем алгоритмы государственной поддержки кредитования в АПК по трем направлениям”, – отмечается в сообщении.

В государственном бюджете на 2020 год зафиксирована сумма в 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн предполагается выделить на программу по удешевлению кредитов.

“Мы сохранили кредитование малых производителей, ведь фокус государственной аграрной политики – именно на поддержке малого и среднего бизнеса. Также предусмотрено возмещение кредитов на животноводство и на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Порядки использования средств по этим направлениям будут приняты в течение февраля”, – сообщил Высоцкий.

Что будет включать программа:

компенсацию процентов по кредитам для с/х предприятий, которые имеют ежегодный оборот до 20 млн грн. Это направление не будет иметь ограничений по целевому использованию кредитов. Государство будет компенсировать до 1,5 учетной ставки НБУ , конечная стоимость кредита для сельхозпроизводителя не будет превышать 5%;

компенсацию процентов по кредитам, привлеченным на развитие животноводства, в том числе «нишевые» направления – овцеводство, козоводство, пчеловодство, звероводство и другие. Предполагается, что сумма кредитов не должна превышать 10-15 млн грн;

компенсацию процентов по кредитам, привлеченным под покупку земель с/х назначения. Направление будет распространяться на сельхозпроизводителей различных форм хозяйствования. Сумма компенсации процентов не будет превышать 5 млн грн в год.

Справка Finance.ua:

На сегодня в Украине действуют 38 уполномоченных банков, через которые реализуется программа государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.