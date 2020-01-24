Маск за час разбогател на $2,3 млрд

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Американский бизнесмен, изобретатель, основатель компаний Тesla и SpaceX Илон Маск за один час стал богаче на 2,3 миллиарда долларов. Произошло это из-за повышения рыночной капитализации Тesla, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Котировки акций Tesla к закрытию торгов накануне увеличились на 2,49% и составили 580,99 долларов. Позже они вновь поднялись в цене еще на 12% – до 649 долларов. Маск владеет примерно одной пятой запаса Tesla.
На сегодня состояние Илона Маска составляет около 36 миллиардов долларов.
Отметим, что самым богатым человеком на земле по оценкам журнала Forbes является глава компании Amazon Джефф Безос. Так, его состояние в 2019 году – 109,7 миллиарда долларов.
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