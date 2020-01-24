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Правительство выделило реформаторам 800 млн гривен на зарплаты в 2020 году

Правительство выделило реформаторам 800 млн гривен на зарплаты в 2020 году

Правительство на заседании 29 января выделило более 800 млн гривен на зарплаты тем, кто проводит реформы госуправления в министерствах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Для оплаты труда специалистов по вопросам реформ Правительство утвердило порядок передачи части бюджетных назначений, предусмотренных по программе «Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления» (КПКВК 0421060), органам государственной власти, привлеченным к проведению этой реформы”, – говорится в сообщении.

На эту программу в госбюджете на текущий год уже предусмотрены расходы общим объемом 1,06 млрд грн.

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Секретариат Кабинета Министров Украины предоставил информацию о фактически занятых должностях специалистов и их численности на будущее с учетом запланированных конкурсов по состоянию на первое число каждого месяца текущего года.

С целью полноценного финансового обеспечения в 2020 году проведения комплексной реформы государственного управления и недопущения возникновения задолженности по заработной плате распоряжением КМУ предусмотрено передать часть бюджетных назначений органам государственной власти, привлеченным к проведению реформы, объемом 818 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.
  • Ранее была обнародована инфографика зарплат министров за декабрь. Лидером по самой высокой зарплате стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, который получил 234 тысячи гривен. Министру юстиции Денису Малюське выдали 226 тысяч гривен, а министр соцполитики Юлия Соколовская получила 217 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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