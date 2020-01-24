В Украине ликвидировали морские инспекции из-за жалоб международных перевозчиков

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Кабинет Министров сегодня ликвидировал Государственную Азовскую морскую экологическую инспекцию и Государственную экоинспекцию Крымско-Черноморского округа из-за неэффективности, написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
“В Госэкоинспекции существовали две отдельные “морские” инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев”, – сообщил он.
По словам Гончарука, эти органы полностью себя дискредитировали. Теперь контроль морских судов возложили на областные инспекции. Также глава правительства добавил, что каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.
Напомним, ранее Гончарук прислушался к призывам строительного рынка ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Он назвал ликвидацию ГАСИ “хорошей идеей”.
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