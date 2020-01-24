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Чешские IT-шники бесплатно разработали сервис, на который экс-министр транспорта хотел потратить 16 млн евро

Чешские IT-шники бесплатно разработали сервис, на который экс-министр транспорта хотел потратить 16 млн евро

Чешские программисты, во время хакатона, разработали онлайн-систему продажи разрешений на пользование междугородними трассами в Чехии, на которую экс-министр транспорта Чехии Владимир Кремлик хотел потратить 16 миллионов евро.

Об этом сообщает Хмарочос.

Министр транспорта Чехии Владимир Кремлик был уволен с должности 20 января 2020 за завышение тендерной стоимости на эксплуатацию новой онлайн-системы продажи автомобильных виньеток – платных разрешений на пользование трассами в Чехии.

Radio CZ сообщает, что министр транспорта хотел заключить контракт на 400 млн крон (около 17,5 млн долларов США или 16 млн евро) с компанией Asseco Central Europe. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что контракт был плохо организован и он лично его не согласовывал.

За ситуацией следил Томаш Вондрачек, владелец IT-компании Actum Digital. Вскоре после освобождения министра он записал онлайн-обращения, где призвал IT-специалистов присоединиться к его инициативе по созданию онлайн-сервиса самостоятельно.

На призыв откликнулось более 300 программистов, из которых выбрали 60 специалистов, реализовавших этот сервис в рамках двухдневного хакатонов 25-26 января. В понедельник, 27 января, сайт заработал в тестовом режиме.

По материалам Економічна Правда
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