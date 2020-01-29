В 2019 украинцы задекларировали на 39% больше, чем в 2018

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Граждане задекларировали 101,8 млрд грн. доходов. Это на 39%🚀 больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.
Об этом пишет ГНС на своей странице на FACEBOOK.
Выросла и сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату. Она достигла 3,4 млрд грн, что на 46 %🚀 больше, чем за предыдущий год.
“Уровень налогового сознания граждан повышается. Доказательством этого являются соответствующие результаты. Со своей стороны, налоговая максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан”, – отметил глава налоговой Сергей Верланов.
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