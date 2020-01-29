0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

В 2019 украинцы задекларировали на 39% больше, чем в 2018

В 2019 украинцы задекларировали на 39% больше, чем в 2018

Граждане задекларировали 101,8 млрд грн. доходов. Это на 39%🚀 больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Об этом пишет ГНС на своей странице на FACEBOOK.

Выросла и сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату. Она достигла 3,4 млрд грн, что на 46 %🚀 больше, чем за предыдущий год.

  • Рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины. Соответственно выросли и налоговые поступления в бюджет.

“Уровень налогового сознания граждан повышается. Доказательством этого являются соответствующие результаты. Со своей стороны, налоговая максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан”, – отметил глава налоговой Сергей Верланов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.