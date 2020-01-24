Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации

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Министерство финансов Украины во вторник, 28 января, на аукционе провело на внутреннем рынке успешное размещение государственных облигаций со сроком обращения семь лет.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в FACEBOOK.
Как отмечается, погашение должно состояться 26 мая 2027 года.
Размещение семилетних ОВГЗ в гривне поможет Украине увеличить долю долга в национальной валюте. Последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%. Сейчас ставка составляет 9,79%.
По итогам аукциона в государственный бюджет поступит 6,3 млрд гривен (3-месячные ОВГЗ – 525 млн грн, 1-летние ОВГЗ – 1148 млн грн, 2-летние ОВГЗ – 912 млн грн, 7-летние ОВГЗ – 3704 млн грн). При этом общий спрос на украинские ОВГЗ превысил 13 млрд гривен.
“Мы рады представить рынку семилетние гривневые ОВГЗ. Снижение стоимости привлечения средств и удлинение сроков позволяет проводить в стране реформы, инвестировать в человеческий капитал и инфраструктурные проекты, и при этом снижать долговую нагрузку. Украина поставила цель – увеличить эффективность бюджетных расходов. Это сверхсложная задача, которую мы по результатам 2019 года смогли выполнить. Международные инвесторы понимают это и поддерживают Украину, продолжая инвестировать в страну”, – заявила министр финансов Оксана Маркарова.
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