Наблюдательный совет УЗ принял решение об увольнении Кравцова - источник

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Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение об увольнении председателя правления компании Евгения Кравцова, и.о. председателя правления могут назначить члена наблюдательного совета Желько Марчека.
Об этом ЭП сообщил источник в Кабмине.
По его словам, в Кабмин поступили документы на увольнение Кравцова.
27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО “Укрзализныця” рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.
Кравцов работал в “Укрзализныце” с января 2015 сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления “Укрзализныци”.
10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова председателем правления УЗ. До того Кравцов был и.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.
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