Межбанк: весь день длилась "война нервов"

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Торги вторника на валютном рынке продолжили укрепление позиций доллара и девальвацию гривны. Спрос превышал предложение практически всю сессию и “война нервов” покупателей и продавцов длилась фактически до завершения дня.
С утренних стартовых 24,61/24,65 уже в первые минуты сессии доллар вырос до 24,71/24,75 гривен, а завершились торги уровнем 24,74/24,77 при некоторых перенесенных или незакрытых заявках покупателей.
Это было в пределах нашего утреннего прогнозного коридора 24,55-24,85 гривен за доллар, но сам по себе такой рост курса в день проведения крупного аукциона по размещению ОВГЗ ( на 9 млрд гривен по номиналу) – фактор негативный. Рост котировок и игра “на повышение” со стороны местных участников рынка и спекулянтов поддерживается и нерезидентами. Теряя в прибыльности из-за постепенного понижения Минфином Украины доходности облигаций, иностранцы стремятся сэкономить при их покупке, продавая максимально дорого валюту и этим делая для себя такие инвестиции в ОВГЗ более интересными.
Активизировались и импортеры. Наблюдая рост котировок, они стремятся максимально быстро закрывать свои валютные контракты, чтобы как-то сэкономить. А вот с продавцами – беда. Получая гривну от возмещений НДС экспортеры придерживают валюту и дают спекулянтам максимально вздернуть котировки.
Частично изменил свою тактику и НБУ. Если раньше он при желании погасить валютные скачки курса выходил с продажей доллара в начале сессии и этим сбивал игру “на повышение”, то сейчас он дожидается пика котировок (что снижает спрос на валюту, так как часть клиентов снимает свои заявки, а часть продавцов при этом выходит на торги с продажей по более привлекательному курсу) – и лишь тогда выходит с декларативной продажей доллара по высокому курсу. Это с одной стороны – не мешает спекулянтам и продавцам задирать курс, а с другой – позволяет регулятору даже, если и тратить резервы – то по высокому курсу. Так было и сегодня.
Ход торгов:
Стартовые котировки доллара 24,61/24,65 продержались буквально пару минут и быстро достигли отметки 24,71/24,75 гривен. Продавцы опять сразу были настроены на игру «на повышение». Спрос превышал предложение и к 11 часам курс находился на уровне 24,71/24,75 гривен с общим настроем на рост. После 11 часов курс незначительно снизился до 24,69/24,72 за счет выхода некоторых продавцов с небольшими объемами валюты. К обеду предложение выдохлось, а спрос оставался на высоком уровне и доллар подрос до 24,71/24,74 гривен, а после обеда находился в пределах 24,72/24,75.
Часть покупателей сняли свои заявки, а НБУ предложил валюту по 24,76 гривен и даже продал небольшие суммы для особо желавших задорого купиться. К 15:00 курс остановился на отметке 24,73/24,76 гривен, а завершилась сессия уровнем 24,74/24,77.
На аукционе Минфин продал облигаций на 6,290 млрд гривен и снизил доходность по ним в пределах от 9,79% годовых до 10,15% годовых. В том числе “дебютных” 7-летних ОВГЗ на 3,650 млрд гривен по номиналу при заявках по ним на 9 млрд.
Главные события 28 января на межбанке:
1)Рост доллара с утренних 24,61/24,65 гривен до 24,74/24,77 к завершению сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но в середине дня снова «засветился» на торгах с котировками продажи по 24,76 гривны за доллар , чтобы частично «погасить» спекулятивную игру «на повышение». Продал по факту немного. По нашим расчетам, до $15-20 млн;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,7119 гривен, а официальный на 29 января составил 24,7204 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,73 / 24,76
евро – 27,20 / 27,24
российский рубль – 0,3948 / 0,3955
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1002 / 1,1003
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