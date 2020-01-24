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Кирилл Шевченко: Мы запустили первый в Украине ипотечный офис с доступными условиями кредитования

Укргазбанк запустил первый в Украине ипотечный офис и сделал ипотечное кредитование простым, удобным, а главное – доступным. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Для нас, как государственного банка, очень важно совместно с правительством сделать социальный вклад в жизнь украинцев. Мы понимаем насколько актуальной остается проблема собственного жилья для многих семей. Поэтому мы создали первый в Украине ипотечный офис с условиями кредитования, которые будут доступными и не обременительными для большинства украинцев, а также значительно выгоднее аренды жилья», – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне при чем без комиссий за оформление. Получить ипотечный кредит можно на срок до 20 лет. Первый собственный взнос от 20% от стоимости жилья.

Узнать о возможной сумме ипотечного кредита в Укргазбанке можно без лишних визитов в банк, заполнив заявку на сайте, а далее – получить свой ипотечный сертификат.

По материалам Укргазбанк
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