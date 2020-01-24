В какие города Украины чаще всего завозят авто на "еврономерах" - карта

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За 2019 год в Украину было ввезено 415 900 подержанных автомобилей, большинство из которых используют в западных областях, Киеве и еще нескольких крупных городах.
Об этом свидетельствует информация на портале Datatowel.
“Для сравнения, новых было продано только 88 500 шт. А учитывая, что из этого числа большая часть приходится на Киев, можно сказать, что в большинстве районов и малых-средних городов на подержанные авто должно приходиться 95% всех новых регистраций и там рынок европейского секонд-хенда равен автомобильному рынку в целом”, – отмечается в сообщении.
Топ городов по количеству ввезенных авто на еврономерах:
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Темно-красный цвет – ввезено более 3 авто на 100 человек официального населения, темно-синий – менее 0,25 на 100.
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