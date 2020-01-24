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В какие города Украины чаще всего завозят авто на "еврономерах" - карта

В какие города Украины чаще всего завозят авто на "еврономерах" - карта

За 2019 год в Украину было ввезено 415 900 подержанных автомобилей, большинство из которых используют в западных областях, Киеве и еще нескольких крупных городах.

Об этом свидетельствует информация на портале Datatowel.

“Для сравнения, новых было продано только 88 500 шт. А учитывая, что из этого числа большая часть приходится на Киев, можно сказать, что в большинстве районов и малых-средних городов на подержанные авто должно приходиться 95% всех новых регистраций и там рынок европейского секонд-хенда равен автомобильному рынку в целом”, – отмечается в сообщении.

Топ городов по количеству ввезенных авто на еврономерах:

  • Львов – 15 582 шт. (средний год выпуска ввезенных авто – 2008);
  • Харьков – 11 649 шт. (2009);
  • Одесса – 10 478 шт. (2010);
  • Винница – 9154 шт. (2008);
  • Днепр – 8780 шт. (2010);

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  • Ровно – 6907 шт. (2008);
  • Житомир – 6090 шт. (2008);
  • Луцк – 5910 шт. (2007);
  • Ивано-Франковск – 5631 шт. (2009);
  • Черновцы – 5425 шт. (2007).

Темно-красный цвет – ввезено более 3 авто на 100 человек официального населения, темно-синий – менее 0,25 на 100.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января вступили в силу усиленные санкции и штрафы (в очередной раз отсроченные 19 декабря 2019 года ) для авто на европейских номерах.
  • Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой “штраф”“:https://news.finance.ua/ua/news/-/463756/politsiya-pochala-testuvaty-bazu-yevroblyah-chy-budut-shtrafuvaty 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства.

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По материалам Finance.UA
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