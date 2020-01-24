НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны

Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как значили в пресс-службе, предоставление доступа происходило по инициативе:

Генеральной прокуратуры – 62 раза;

Национальной полиции Украины – 28 раз;

Службы безопасности Украины – 19 раз;

Национального антикоррупционного бюро Украины – 18 раз;

Государственной фискальной службы Украины – 16 раз;

Государственного бюро расследований – 12 раз.

По данным пресс-службы, всего за II полугодие 2019 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 78 раз. Активнее всего Национальный банк сотрудничал с Генеральной прокуратурой Украины.

В целом за 2016-2018 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 453 раза, сообщили в пресс-службе.