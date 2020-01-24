В Киеве с 1 апреля 2020 года планируют изменить систему проездных

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В Киеве планируют с 1 апреля этого года отменить раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта и ввести единые – и с ограничением, и без ограничения количества поездок.
Об этом говорится в проекте распоряжения Киевской городской государственной администрации (КГГА) “Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения”.
Стоимость месячного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок составит:
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Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить:
Также планируется ввести билеты на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке без ограничения количества поездок сроком действия на 1-3 суток:
Тарифы на разовые поездки останутся неизменными:
Срок действия поездок на транспортном ресурсе носителя электронного билета составляет 12 месяцев с даты последней регистрации электронного билета в автоматизированной системе учета оплаты проезда. Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карте старого образца, действующей только в метрополитене, будут действовать до 31 марта 2021 года.
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