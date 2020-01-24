В Киеве с 1 апреля 2020 года планируют изменить систему проездных

В Киеве планируют с 1 апреля этого года отменить раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта и ввести единые – и с ограничением, и без ограничения количества поездок.

Об этом говорится в проекте распоряжения Киевской городской государственной администрации (КГГА) “Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения”.

Стоимость месячного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок составит:

1300 грн (650 грн при покупке на вторую половину месяца);

для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения – половину стоимости, то есть 650 грн;

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для учащихся дневной формы обучения – четверть стоимости, или 325 грн (162,5 грн на вторую половину месяца);

Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить:

290 грн на 46 поездок в течение месяца;

390 грн на 62 поездки;

575 грн на 92 поездки;

770 грн на 124 поездки;

для студентов вузов и ПТУ будут продавать за половину стоимости, для учащихся дневной формы обучения – 25% стоимости; например школьный проездной с ограничением в 46 поездок в течение месяца будет стоить 72,5 грн.

Также планируется ввести билеты на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке без ограничения количества поездок сроком действия на 1-3 суток:

такой билет сроком действия 24 часа будет стоить 100 грн;

48 часов – 150 грн;

72 часа – 200 грн;

Тарифы на разовые поездки останутся неизменными:

от 6,5 до 8 грн в зависимости от приобретенного за один раз количества поездок;

при покупке от 1 до 9 поездок цена проезда будет 8 грн;

от 10 до 19 поездок – 7,7 грн;

от 20 до 29 – 7,4 грн;

от 30 до 39 – 7,1 грн;

от 40 до 49 – 6,8 грн;

50 поездок – 6,5 грн.

Срок действия поездок на транспортном ресурсе носителя электронного билета составляет 12 месяцев с даты последней регистрации электронного билета в автоматизированной системе учета оплаты проезда. Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карте старого образца, действующей только в метрополитене, будут действовать до 31 марта 2021 года.