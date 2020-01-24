Торговый представитель Украины прокомментировал перспективу переговоров о "промышленном безвизе"

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал о перспективе официальных переговоров по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ACAA стала темой первой его встречи в Брюсселе. В частности, торгпред рассказал, что во время встречи речь шла о консолидации всей информации по вопросу и согласование того, каких документов еще не хватает сторонам.

“Согласовываем техническое задание предыдущей оценочной миссии, которая должна оценить все элементы технического регулирования – технические регламенты, стандартизацию, процедуры оценки соответствия, метрологии, аккредитации и рыночный надзор”, – написал Качка.

“На горизонте уже потихоньку появляется перспектива официальных переговоров. Делаем все, чтобы они начались в этом году”, – добавил он.

Заключение и развитие ACAA остается одним из требований экспертного сообщества. Они настаивают, что в 2020 году можно требовать от правительства успешного завершения переговоров о ACAA по первым секторами. Зато Ольга Стефанишина, которая до недавнего времени возглавляла Правительственный офис координации евроинтеграции, более скептична. “Мы еще очень далеки от заключения соглашения о ACAA”, – заявила она.