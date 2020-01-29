Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платить

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Счетчики воды нужно проверять раз в четыре года или с периодичностью, которая указана в паспорте устройства. Без этой процедуры водоканалы могут насчитать вам стоимость потерянной воды. На правилах активно спекулируют мошенники. Они звонят, представляются сотрудниками водоканала и предлагают за деньги заменить старый счетчик на новый. А в случае отказа грозятся отключить воду.
Как узнать дату поверки счетчика воды? Об этом должно быть написано в паспорте вашего узла учета или в личном кабинете на официальном сайте поставщика услуги. Но если там информации нет – придется звонить.
“Поставщик услуг не заинтересован в том, чтобы поверять счетчики. Потому что если счетчик не поверенный, вам начислят за тепло, горячую или холодную воду согласно методике Минрегиона. А это будет как минимум вдвое больше, чем по счетчику”, – объясняет эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.
“Это проверка качества работы счетчика. Счетчик очень похож по своей природе на часы – может спешить или отставать. Поэтому необходимо раз в четыре года проверять”, – говорит директор расчетного департамента “Киевводоканала” Валерий Люлин.
Поверяют прибор только лицензированные компании и предприятия. Демонтировать и доставить счетчик на поверку можно самостоятельно. Так дешевле, но дольше.
“Собственноручно привезти счетчик в центр метрологии. Или в сервисный центр. И поверить за 82 гривны. Другой способ – заказать эту услугу – поверку с демонтажем”, – перечисляет Люлин.
По закону, испытывать приборы учета должны не более месяца. Сначала в специальной лаборатории их тщательно осматривают и выясняют, не поврежден ли корпус. После этого очищают от загрязнений. И если внутрь счетчика попала вода, проверку он не пройдет. Далее приборы тестируют на поверочной установке. За установленный отрезок времени через них пропускают определенное количество воды, а потом сравнивают данные.
“Вмешательство оператора минимальное. Единственное – это обработка данных, которые мы получили. Если счетчик пригоден – он пломбируется. Государственный поверенный ставит свое клеймо”, – рассказывает замначальника отдела по поверке и ремонту счетчиков “Киевводоканала” Иван Столяр.
Неисправные счетчики возвращают владельцам. А вот деньги за поверку – нет. К тому же потребителям нужно будет за свой счет приобрести новый прибор. Иначе платежки будут начислять по общедомовому счетчику или по норме потребления. Пока прибор находится в лаборатории на поверке, коммуналку тоже начисляют не так, как обычно.
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