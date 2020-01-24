Microsoft поможет Google улучшить управление вкладками в Chrome

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Недавно корпорация Microsoft представила новый браузер Edge на базе движка Chromium. И как оказалось, не только Microsoft извлекает выгоду из сотрудничества с Google в этом направлении. Компания также предлагает и собственные решения, которые вскоре могут появиться в Chrome.
В частности, речь идёт о системе управления вкладками в браузере. В Edge имеется функция, позволяющая перемещать несколько вкладок в другое окно. И теперь Microsoft помогает перенести её непосредственно в Chromium и Chrome. Microsoft уже передала код, необходимый для внесения изменений в движок Chromium, добавив тем самым поддержку перемещения нескольких вкладок в новое окно из контекстного меню вкладок.
Это первое явное изменение, ориентированное на конечных пользователей, которое Microsoft предоставила для Chromium. Всего же за прошлый год компания сделала более 1000 таких передач кода.
Можно ожидать появления соответствующих изменений в ежедневных сборках браузера Chrome Canary. Но Microsoft также вносит изменения в проект Chromium, чтобы улучшить лёгкость использования, производительность и совместимость для обоих браузеров Edge и Chrome.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газаВчера, 08:39 - 5208 12
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (инфографика)Вчера, 17:40 - 982 10
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 2864 9
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 1483 6
Госдолг Украины за год вырос на $6 миллиардовВчера, 14:00 - 1490 5
Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВВчера, 09:01 - 15592 1
Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ИТ-специалистов (данные за декабрь 2019)Вчера, 08:00 - 8187
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газаВчера, 08:39 - 5208 12
Ученые создали «бессмертные» SSD-накопители из графенаВчера, 01:27 - 3731 1
Межбанк: атаки на гривну продолжатсяВчера, 11:13 - 3170
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1279
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 842
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1175
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4350
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2315