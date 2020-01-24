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Microsoft поможет Google улучшить управление вкладками в Chrome

Microsoft поможет Google улучшить управление вкладками в Chrome

Недавно корпорация Microsoft представила новый браузер Edge на базе движка Chromium. И как оказалось, не только Microsoft извлекает выгоду из сотрудничества с Google в этом направлении. Компания также предлагает и собственные решения, которые вскоре могут появиться в Chrome.

В частности, речь идёт о системе управления вкладками в браузере. В Edge имеется функция, позволяющая перемещать несколько вкладок в другое окно. И теперь Microsoft помогает перенести её непосредственно в Chromium и Chrome. Microsoft уже передала код, необходимый для внесения изменений в движок Chromium, добавив тем самым поддержку перемещения нескольких вкладок в новое окно из контекстного меню вкладок.

Это первое явное изменение, ориентированное на конечных пользователей, которое Microsoft предоставила для Chromium. Всего же за прошлый год компания сделала более 1000 таких передач кода.

Можно ожидать появления соответствующих изменений в ежедневных сборках браузера Chrome Canary. Но Microsoft также вносит изменения в проект Chromium, чтобы улучшить лёгкость использования, производительность и совместимость для обоих браузеров Edge и Chrome.

По материалам ITC.ua
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