Украинцы стали чаще покупать квартиры и дома

В Украине в течение 2019 года наблюдался рост количества сделок с недвижимостью.

Об этом сообщает портал DOM.RIA со ссылкой на данные Министерства юстиции по операциям с недвижимым имуществом.

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Так, с октября по декабрь 2019 года в Украине заключили 226 837 сделок с недвижимостью (за аналогичный период 2018 года – 205 266). Из них государственные нотариусы оформили только 18 896 договоров с недвижимостью, а частные – 207 941.

Больше всего в IV квартале 2019 года заключено таких договоров:

купли-продажи квартир и жилых домов – 97 698 (за аналогичный период 2018 года – 82 064);

купли-продажи земельных участков (паев) – 54 800;

дарения квартир и жилых домов – 32 757.

Количество сделок за IV квартал 2019 года на 10,5% больше, чем было зарегистрировано за аналогичный период 2018 года. При этом в I квартале 2019 года количество сделок с недвижимостью составляло 136 тысяч, во II – 163 тысячи, а III – 179 тысячи.