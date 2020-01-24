0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Зеленский вывел Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома

Зеленский вывел Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский своим указом от 25 января прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укрборонпрома Юрия Витренко.

Исполнительный директор Нафтогаза был членом наблюдательного совета концерна с октября 2019 года.

«Еще 15 января этого года я формально обратился к президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена наблюдательного совета Укробронопрома. Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и что я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую. Сегодня был опубликован соответствующий указ президента», – написал Витренко в Facebook.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.