Зеленский вывел Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома

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Президент Владимир Зеленский своим указом от 25 января прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укрборонпрома Юрия Витренко.
Исполнительный директор Нафтогаза был членом наблюдательного совета концерна с октября 2019 года.
«Еще 15 января этого года я формально обратился к президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена наблюдательного совета Укробронопрома. Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и что я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую. Сегодня был опубликован соответствующий указ президента», – написал Витренко в Facebook.
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