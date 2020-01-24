Зеленский вывел Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский своим указом от 25 января прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укрборонпрома Юрия Витренко.

Исполнительный директор Нафтогаза был членом наблюдательного совета концерна с октября 2019 года.

«Еще 15 января этого года я формально обратился к президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена наблюдательного совета Укробронопрома. Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и что я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую. Сегодня был опубликован соответствующий указ президента», – написал Витренко в Facebook.