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Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ИТ-специалистов (данные за декабрь 2019)

Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ИТ-специалистов (данные за декабрь 2019)

Портал DOU опубликовал данные исследования зарплат PM, HR, DevOps, Data Science и других IT-специалистов, кроме разработчиков и тестировщиков, за декабрь 2019 года.

Средние зарплаты:

  • более всего увеличилась средняя зарплата бизнес-аналитиков – на $180;
  • у Team Lead, Project Manager и Support – +$100;
  • уменьшилась средняя зарплата в DevOps – на $200;
  • если смотреть детализацию в Киеве, то уменьшение медианы произошло среди Product Manager, DevOps, Designer, HR и Sysаdmin;
  • зарплата PM-ов в Киеве выросла на $200 за полгода;
  • самые высокие средние зарплаты в Director of Engineering ($5500), Senior PM ($4200) и Team Lead ($3800);
  • самые низкие у HR, Support, Sysadmin, Sales Manager, Copywriter (у всех по $800) и HTML Coder ($625);
  • больше всех среди технических специалистов с опытом до года получают DevOps инженеры и бизнес-аналитики – $775 и $750 соответственно.

По должностям:

  • Senior Project Manager в Киеве получает на $850 больше харьковского Senior PM-а;
  • похожая ситуация и с Team Lead: разница между Киевом и Харьковом для специалистов с опытом более 7 лет – $500.

  • довольно высокая средняя зарплата в Data Scientist с опытом от 4 до 6 лет – $5000;
  • бизнес-аналитик на старте карьеры имеет в среднем $750, а специалист с опытом более 7 лет – $3400;
  • в категории опыта от 1 до 3 лет средняя зарплата Data Scientist и Business Analyst одинакова – $1500;
  • у HR Manager и Recruiter примерно одинакова средняя зарплата – $800 и $750 соответственно;
  • средняя зарплата HR Director с опытом более 7 лет – $3000, а от 4 до 6 лет – $1800;
  • самая высокая средняя зарплата у Product-дизайнеров – $2300, а самая низкая у Web-дизайнеров – $555;
  • начинающие UX/UI специалисты имеют медиану – $500, а вот средняя зарплата опытных специалистов с опытом более 7 лет – $2300;
  • средняя зарплата харьковских маркетологов с опытом от 1 до 3 лет – $500, против $1000 в Киеве и $900 в Львове.

Сравнение средних зарплат:

  • сисадмины с опытом работы до 3 лет имеют среднюю зарплату – $600, зарплата специалистов с опытом более 7 лет на этой должности – $1000;
  • медиана DevOps-инженера с опытом до года – $775, а у опытных специалистов она составляет $3600, а в Киеве достигает и $4000.
  • среди менеджеров самая низкая средняя зарплата у Project-ов: от $600 у начинающих до $3250 у специалистов с опытом более 7 лет;
  • средняя зарплата проджект-менеджера с опытом от 1 до 3 лет на $800 ниже продакт-менеджеров в этой же категории опыта – $1200 против $2000.

Справка Finance.ua

  • С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.
  • В третьем квартале 2019 года показатель средней зарплаты штатного работника в Украине достиг €382.

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По материалам Finance.UA
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