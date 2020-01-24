Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ИТ-специалистов (данные за декабрь 2019)

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Портал DOU опубликовал данные исследования зарплат PM, HR, DevOps, Data Science и других IT-специалистов, кроме разработчиков и тестировщиков, за декабрь 2019 года.
Средние зарплаты:
По должностям:
Сравнение средних зарплат:
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