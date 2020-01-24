Kia разработала новый бюджетный кроссовер (фото)

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Компания Kia показала изображения-тизеры своего нового компактного кроссовера, разработанного для развивающихся стран. Его официальная премьера состоится в начале февраля на автосалоне в Индии.
Пока про новый бюджетный кроссовер компании Kia практически ничего не известно. Корейцы даже держат в секрете его название. Мы только знаем, что он относится к компактному сегменту кроссоверов, который сегодня так популярен во многих странах мира.
По слухам, длина этой новинки не превысит 4 метра. Для сравнения: длина
новейшего Kia Seltos составляет 4 370 мм.
В линейку двигателей войдут небольшие бензиновые и дизельные агрегаты. Покупателям предложат топовую версию с более мощным мотором. У Seltos базовым станет 2,0 л двигатель мощностью 146 л.с.
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