В Киеве городская электричка будет курсировать по измененным маршрутам

В понедельник, 27 января, будут продлены изменения в работе городской электрички.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс», электропоезда будут курсировать по «челночным» маршрутам.

Движение будет организовано на участках:

Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка;

Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница.

Движение на участке Борщаговка – Почайна – Дарница будет закрыто.

Движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина».

Количество автобусов №21, 101, трамваев 28, 35 будет увеличено.

Справка Finance.ua:

Стоимость проезда в киевской городской электричке составляет 8 грн.

В Киеве работает оплата проезда с помощью электронного билета Kyiv Smart Card в городской электричке.