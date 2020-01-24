В Киеве городская электричка будет курсировать по измененным маршрутам

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В понедельник, 27 января, будут продлены изменения в работе городской электрички.
Как сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс», электропоезда будут курсировать по «челночным» маршрутам.
Движение будет организовано на участках:
Движение на участке Борщаговка – Почайна – Дарница будет закрыто.
Движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина».
Количество автобусов №21, 101, трамваев 28, 35 будет увеличено.
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