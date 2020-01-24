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В Киеве городская электричка будет курсировать по измененным маршрутам

В Киеве городская электричка будет курсировать по измененным маршрутам

В понедельник, 27 января, будут продлены изменения в работе городской электрички.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс», электропоезда будут курсировать по «челночным» маршрутам.

Движение будет организовано на участках:

  • Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка;
  • Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница.

Движение на участке Борщаговка – Почайна – Дарница будет закрыто.

Движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина».

Количество автобусов №21, 101, трамваев 28, 35 будет увеличено.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость проезда в киевской городской электричке составляет 8 грн.
  • В Киеве работает оплата проезда с помощью электронного билета Kyiv Smart Card в городской электричке.
  • «Киевпастранс» представил интерактивную карту, на которой в режиме онлайн отображается движение муниципального транспорта Киева – трамваев, троллейбусов, метро, городских электричек, маршрутных такси.

Kyiv Smart Card – как это работает?

По материалам Finance.UA
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