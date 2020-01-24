ГМС с 2016 года выдала для украинцев 4,3 млн ID-карт

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Государственная миграционная служба Украины за предыдущие 4 года выдала гражданам Украины 4,3 млн биометрических ID-карт.
Об этом сообщает прес-служба МВД на странице в FACEBOOK.
“За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала нашим гражданам более 4,3 млн ID-карт. Биометрические документы сегодня имеют немало преимуществ, со временем они будут просто незаменимыми в современном мире цифровых технологий и электронных сервисов”, – говорится в сообщении.
В ГМС привели отдельно статистику за каждый из предыдущих лет:
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Как отмечается, сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карту. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту.
На сайте Государственной миграционной службы также отмечается:
Стоимость изготовления загранпаспорта за 20 рабочих дней – 682 грн. За изготовление такого паспорта в срок 3-7 рабочих дней – 1 034 грн.
Стоимость изготовления паспорта в виде ID-карты за 20 рабочих дней составляет 345 грн. В случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформления – 471 грн.
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