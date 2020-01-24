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ГМС с 2016 года выдала для украинцев 4,3 млн ID-карт

ГМС с 2016 года выдала для украинцев 4,3 млн ID-карт

Государственная миграционная служба Украины за предыдущие 4 года выдала гражданам Украины 4,3 млн биометрических ID-карт.

Об этом сообщает прес-служба МВД на странице в FACEBOOK.

“За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала нашим гражданам более 4,3 млн ID-карт. Биометрические документы сегодня имеют немало преимуществ, со временем они будут просто незаменимыми в современном мире цифровых технологий и электронных сервисов”, – говорится в сообщении.

В ГМС привели отдельно статистику за каждый из предыдущих лет:

  • в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт;
  • в 2017 г. – более 1,1 млн;
  • в 2018 г. – более 1,3 млн;
  • в 2019 году – почти 1,6 млн.

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Как отмечается, сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карту. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту.

На сайте Государственной миграционной службы также отмечается:

  • в чип паспорта гражданина Украины будет записываться электронная цифровая подпись (только для лиц, достигших 18-летнего возраста), которая позволит в будущем использовать различные электронные сервисы, в том числе получать административные услуги, не выходя из дома;
  • информация, которая в течение жизни может меняться, записана только в электронный чип паспорта. Ее можно изменить без необходимости изготовления (и, соответственно, оплаты) нового документа в подразделении миграционной службы.

Стоимость изготовления загранпаспорта за 20 рабочих дней – 682 грн. За изготовление такого паспорта в срок 3-7 рабочих дней – 1 034 грн.

Стоимость изготовления паспорта в виде ID-карты за 20 рабочих дней составляет 345 грн. В случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформления – 471 грн.

Справка Finance.ua:

  • Оформить ID-карту может любой гражданин Украины при наступлении 14-летнего возраста, утере паспорта, смене фамилии, вместо вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года или в случае замены паспорта образца 1994 года на ID-карту.
  • Проверить состояние оформления паспорта в виде карты (ID) можно через веб-сайт Государственной миграционной службы. Для этого необходимо ввести данные документа, на основании которого осуществлялось оформление.

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По материалам Finance.UA
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