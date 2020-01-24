Как вырастут минимальные пенсии семьям военнослужащих в случае утраты кормильца

Министерство социальной политики обнародовало размеры минимальных пенсий в случае утраты кормильца, назначаемые членам семей военнослужащих, с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в FACEBOOK.

“Друзья, делимся с Вами инфографикой, в которой показано, когда и на сколько вырастут минимальные размеры пенсий в случае утраты кормильца, назначаемые членам семей военнослужащих”, – говорится в сообщении.

По данным министерства, пенсия составит:

с 01.01.2020 года – 3276 грн;

с 01.07.2020 года – 3424 грн;

с 01.12.2020 года – 3538 грн.

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Напоминаем, ранее Finance.ua писал, что в 2020 году изменится размер доплаты к пенсии в связи с утраты кормильца. В Украине – 5272 получателя доплат.

Как возрастет размер доплаты:

с 01.01.2020: 1638 грн;

с 01.07.2020: 1712 грн;

с 01.12.2020: 1769 грн.

Справка Finance.ua:

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко ранее отмечала, что 70% пенсионеров в Украине получают пенсию в сумме до 3 тысяч гривен.