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Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладам

Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладам

Доходность по банковским вкладам в последние месяцы стремительно снижается. В принципе, такая тенденция была очевидной уже тогда, когда Нацбанк объявил о политике постепенного снижения учетной ставки.

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В то же время активность населения в последнее время растет. Очевидно, понимая, что депозитные ставки будут снижаться, люди стали гораздо более активно открывать банковские депозиты.

По мнению экономического эксперта, президента инвестиционной группы “Универ” Тараса Козака, если учетная ставка упадет ниже 10%, то самая высокая ставка по депозитам не будет превышать 15%. Тогда как сегодня еще можно найти депозитные ставки 17-18%.

“Моя оценка – что максимальные депозитные ставки не более чем на 5% будут превышать учетную ставку. А средние будут еще ниже”, – говорит Тарас Козак.

Справка Finance.ua

  • По данным НБУ, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,733 миллиарда гривен.
  • В валютных (в долларовом эквиваленте) – на 28,5%, до 17,160 миллиарда долларов.
  • В декабре объем гривневых депозитов вырос на 9,8%, валютных – на 6,6%.

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По материалам Сегодня
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