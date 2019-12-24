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Гривневые депозиты выгоднее валютных — Нацбанк

Гривневые депозиты выгоднее валютных — Нацбанк

В Нацбанке не боятся, что украинцы начнут конвертировать гривневые депозиты в валюту, если банки снизят ставки.

Такое мнение высказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью порталу «Минфин».

Даже если доходность гривневых депозитов упадет, такие вклады останутся выгоднее, чем валютные.

«Ставки по депозитам в долларах, если не брать Укрэксим и Ощад — 1-1,5% годовых, а в гривне — пусть упадут до 13%, но разница все равно значительная. Поэтому я не вижу экономического смысла в том, чтобы забирать деньги из банковской системы при экономически обоснованном снижении депозитных ставок. Люди не заработают, а потеряют, если будут отдавать предпочтение иностранной валюте вместо гривны», — заявила Екатерина Рожкова.

По ее мнению, процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать.

«Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%. Ведь есть и другая сторона: люди, которые хотят брать ипотечные кредиты и кредиты на развитие бизнеса. Рентабельность 15% — это очень хороший показатель для бизнеса. Но если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет”, – считает первый замглавы НБУ.

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По материалам Минфин.com.ua
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