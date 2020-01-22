Евгений Мецгер: Укргазбанк выходит в лидеры по обслуживанию предпринимателей

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В 2019 году доступное кредитование для развития бизнеса в УКРГАЗБАНКЕ получили более 1000 клиентов малых и средних предприятий. Результат свидетельствует об успешной реализации проекта банка и IFC по трансформации банка в лидеры по обслуживанию сектора МСБ.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Мы успешно работаем над тем, чтобы Укргазбанк неизменно воспринимали как банк, который решает проблемы бизнеса и увеличивает его экономический результат. А потому уверены: ключевой является коммуникация. С начала 2019 мы коренным образом изменили каналы общения с клиентами, внедрив новые для банка и рынка, улучшенные подходы в обслуживании сегмента малых и средних предприятий», – отметил заместитель председателя правления Евгений Мецгер.
Так, в 2019 году УКРГАЗБАНК запустил дистанционные каналы коммуникации с клиентами, в основе которых – скорость и простота получения банковского сервиса. Один из них – микроцентр. Его менеджеры консультируют клиентов Банка и помогают в решении насущных вопросов, а также продают услуги, заполняют заявки на кредиты, осуществляют первичную обработку клиентских документов, назначают встречи и поддерживают связь с отделениями.
«Наши бизнес-клиенты хотят получать услуги максимально быстро, самостоятельно выбирая для этого время, место и удобный для них способ.В частности, они ценят также профессиональный совет сотрудника банка, который готов оказать помощь тогда, когда она совершенно необходима. Микроцентр предоставляет возможность для предпринимателей пользоваться услугами УКРГАЗБАНКА и управлять своими финансами из любой точки Украины по телефону, почте или, например, с помощью клиент-банка. Мы позаботились о том, чтобы у каждого нашего клиента был персональный менеджер и качественное обслуживание», – добавил Мецгер.
Кроме того, в 2019 году УКРГАЗБАНК внедрил отдельную линейку продуктов для малых и средних предприятий с низкими процентными ставками и выгодными условиями. Например, Welcome-овердрафт и беззалоговый кредит на развитие бизнеса для микросегмента, предусматривающие минимум времени и документов на принятие решения, а также выгодную процентную ставку.
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