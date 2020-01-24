Жилье для украинцев: правительство работает над программой для отдельных категорий граждан

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По поручению Премьер-министра Украины Алексея Гончарука была создана межведомственная рабочая группа для разработки государственной жилищной программы для отдельных категорий граждан.
Об этом рассказал председатель правления Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” Сергей Комнатный.
“Было дано поручение премьером, была создана рабочая группа, возглавляет ее министр экономики Милованов, туда входят все центральные органы исполнительной власти, которые причастны к области… Мы работаем над концепцией комплексной государственной жилищной программы для отдельных категорий граждан”, – рассказал Комнатный.
Он добавил, что программой будет четко предусмотрено то, какие категории граждан Украины на какую государственную поддержку имеют право, что им необходимо сделать для участия в такой программе и какой государственный орган будет ее реализовывать.
По словам Комнатного, программа будет разработана либо на 3, либо на 5 лет. Ее конечной целью является обеспечение 50 тыс. украинских семей жильем.
Чиновник отметил, что комплексная государственная программа должна быть утверждена правительством до конца I полугодия 2020 года, после этого будут приняты соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины.
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