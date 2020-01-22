Минсоцполитики разъяснило инициативу о компенсации за долги по зарплате

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Министерство социальной политики Украины дало разъяснение по законопроекту об изменениях в порядке компенсаций за задержку в выплатах.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Одобренный правительством 24 января законопроект содержит исчерпывающий перечень этих выплат:
“Нынешнее решение – внесение изменений в действующий закон, который действует с 2000 года “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”. В связи с тем, что в действующей версии закона существовали коррупционные риски (на это указали специалисты Минюста) – а именно слово “другие” в перечне выплат, подлежащих компенсации – было уточнен перечень компенсаций. Сам механизм действия закона не меняется”, – отмечает пресс-служба Минсоцполитики.
Пример выплаты компенсации:
То есть компенсация начисляется по формуле: заработная плата х инфляция = общая сумма.
Общий размер заработной платы за август 2019 года после ее выплаты в январе 2020 года составляет условно 5065 грн (5000 + 65).
Аналогичный механизм выплат применяется ко всему перечню выплат, указанных в законопроекте.
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