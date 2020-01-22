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Минсоцполитики разъяснило инициативу о компенсации за долги по зарплате

Минсоцполитики разъяснило инициативу о компенсации за долги по зарплате

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение по законопроекту об изменениях в порядке компенсаций за задержку в выплатах.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Одобренный правительством 24 января законопроект содержит исчерпывающий перечень этих выплат:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законом);
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработные платы;
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

“Нынешнее решение – внесение изменений в действующий закон, который действует с 2000 года “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”. В связи с тем, что в действующей версии закона существовали коррупционные риски (на это указали специалисты Минюста) – а именно слово “другие” в перечне выплат, подлежащих компенсации – было уточнен перечень компенсаций. Сам механизм действия закона не меняется”, – отмечает пресс-служба Минсоцполитики.

Пример выплаты компенсации:

  • Работнику за август 2019 года была начислена заработная плата в сумме 5000 грн (после удержания налогов и обязательных платежей), но не были выплачены. Выплата начисленной заработной платы была проведена в январе 2020 года;
  • поскольку заработную плату выплатили с задержкой более месяца – работник должен получить компенсацию;
  • берется зарплата за август и умножается на инфляцию срока, пока не выплачивались деньги (в данном случае инфляция составила 101,3% за 4 месяца).

То есть компенсация начисляется по формуле: заработная плата х инфляция = общая сумма.

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Общий размер заработной платы за август 2019 года после ее выплаты в январе 2020 года составляет условно 5065 грн (5000 + 65).

Аналогичный механизм выплат применяется ко всему перечню выплат, указанных в законопроекте.

По материалам Finance.UA
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