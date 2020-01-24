EBA предлагает оставить возможность контрактной формы налогообложения для ІТ

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В начале 2020 года с инициативой налогообложения для ІТ сферы выступило Министерство цифровой трансформации.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
При этом НДФЛ для сотрудников отменяется, вводится налог с выручки (3-7%, с постепенным повышением в течение 5 лет). В то же время, военный сбор составит 1,5%, ЕСВ – 22% и будет выплачиваться сдвух МЗП, а не с одной, как есть сейчас. В то же время, все налоги будет платить компания, то есть выполнять роль налогового агента для своих сотрудников.
“Особенностью работы креативных индустрий является проектная занятость работников и контрактные отношения, «гибкие» роли в процессе создания продукта, выполнение работы в рамках определенного проекта контракторами и возможна вовлеченность контрактора в несколько проектов одновременно. Поэтому важно сохранить такие возможности для индустрии, чтобы ее рост продолжился”, – говорится в сообщении.
Что предлагают сейчас – рабочим решением может быть взята за основу предлагаемая ранее идея с 5 группой ФЛП (5% единый налог + 1% увеличения ежегодно до общих 10%, 1,5% военный сбор, 22% ЕСВ с минимальной заработной платы) с добавлением к ней инициативы Минцифры, которая будет касаться именно штатных работников.
Что это даст – данное решение может помочь получать больше налоговых поступлений в государственный бюджет. Бизнес-модель с использованием контрактной формы оплаты труда между ФЛП и юридическими лицами останется, что позволит индустрии и в дальнейшем развиваться.
Что касается проекта закона «О труде» – четкого механизма, который бы смог полностью заменить контрактную форму сотрудничества ФЛП и юридических лиц, благодаря которому ІТ индустрия и стала достаточно развита в Украине – пока законопроект «О труде» не предусматривает. Зато устанавливаются жесткие критерии, которые только усиливают риск переквалификации контрактных отношений в трудовые.
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