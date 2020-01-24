Kia выпускает на индийский рынок свой самый бюджетный кроссовер (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Корейский автопроизводитель Kia опубликовал дизайн-скетчи нового кроссовера, который предназначен для индийского рынка и в статусе концепта дебютирует на выставке Auto Expo 2020, которая пройдет в Нью-Дели с 7 по 12 февраля.
Как сообщает “Мотор”, новый кроссовер станет третьей моделью, предложенной Kia Motors в Индии. По сути, это будет Hyundai Venue, но с оригинальным кузовом и “парящей” крышей.
Однако в отличие от Venue здесь нет двухэтажной головной оптики: внедорожник Kia укомплектован обычными фарами с изогнутым “росчерком” ходовых огней.
Фото: motor.ru
Сзади новинка будет выделяться горизонтальными фонарями, соединенными светящейся полосой. Длина модели составит четыре метра.
Моторная гамма внедорожника Kia будет аналогична Hyundai Venue. Там появится дизель 1.4 CRDi, а также бензиновый “атмосферник” 1.2 Kappa и “турботройка” 1.0 T-GDI с отдачей 120 лошадиных сил.
Фото: motor.ru
В зависимости от двигателя модель будет комплектоваться пяти- или шестиступенчатой “механикой” либо семиступенчатым “роботом”. Привод — исключительно передний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотрПозавчера, 21:49 - 45664 11
Как выйти на пенсию при отсутствии стажаВчера, 10:25 - 55954 6
К 2050 году в Украине будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной — МинэкоэнергоВчера, 07:44 - 974 6
Скупка иностранцами украинских гособлигаций может укрепить гривну - экспертВчера, 21:00 - 690 4
Для ветеранов труда увеличат требование по возрастуВчера, 14:00 - 5557 3
Как выйти на пенсию при отсутствии стажаВчера, 10:25 - 55954 6
В 2020 году начнутся продажи Renault Twingo Z.E. (фото)Вчера, 05:34 - 17890
Как выплачивается выходное пособие работникуВчера, 09:30 - 11677
Какие работники нужны в столицеВчера, 16:00 - 6576
ТОП-10 самых богатых стран мираВчера, 08:07 - 6039 2
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 599
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 621
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 874
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3680
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1977