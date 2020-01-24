Kia выпускает на индийский рынок свой самый бюджетный кроссовер (фото)

Корейский автопроизводитель Kia опубликовал дизайн-скетчи нового кроссовера, который предназначен для индийского рынка и в статусе концепта дебютирует на выставке Auto Expo 2020, которая пройдет в Нью-Дели с 7 по 12 февраля.

Как сообщает “Мотор”, новый кроссовер станет третьей моделью, предложенной Kia Motors в Индии. По сути, это будет Hyundai Venue, но с оригинальным кузовом и “парящей” крышей.

Однако в отличие от Venue здесь нет двухэтажной головной оптики: внедорожник Kia укомплектован обычными фарами с изогнутым “росчерком” ходовых огней.



Фото: motor.ru

Сзади новинка будет выделяться горизонтальными фонарями, соединенными светящейся полосой. Длина модели составит четыре метра.

Моторная гамма внедорожника Kia будет аналогична Hyundai Venue. Там появится дизель 1.4 CRDi, а также бензиновый “атмосферник” 1.2 Kappa и “турботройка” 1.0 T-GDI с отдачей 120 лошадиных сил.



Фото: motor.ru

В зависимости от двигателя модель будет комплектоваться пяти- или шестиступенчатой “механикой” либо семиступенчатым “роботом”. Привод — исключительно передний.