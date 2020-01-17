0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Пенсионный фонд планируют объединить с фондами социального страхования - правительство

Пенсионный фонд планируют объединить с фондами социального страхования - правительство

Кабинет Министров Украины планирует объединить Пенсионный фонд с другими фондами социального страхования. Так хотят сэкономить средства на содержании административного персонала.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 24 января.

Читайте также: Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

«Мы смотрим на возможность объединения Пенсионного фонда с другими фондами социального страхования для того, чтобы сэкономить на административных расходах и оптимизировать систему», – отметил глава украинского правительства, комментируя решение об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2020 год.

Отметим, что в Украине существуют различные фонды социального страхования и Пенсионный фонд. Они наполняются с помощью единого социального взноса. Средства из Пенсионного фонда идут на выплату пенсий, а из фондов социального страхования – на выплаты по больничным, выплаты безработным, а также на различные пособия.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.