Пенсионный фонд планируют объединить с фондами социального страхования - правительство

Кабинет Министров Украины планирует объединить Пенсионный фонд с другими фондами социального страхования. Так хотят сэкономить средства на содержании административного персонала.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 24 января.

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«Мы смотрим на возможность объединения Пенсионного фонда с другими фондами социального страхования для того, чтобы сэкономить на административных расходах и оптимизировать систему», – отметил глава украинского правительства, комментируя решение об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2020 год.

Отметим, что в Украине существуют различные фонды социального страхования и Пенсионный фонд. Они наполняются с помощью единого социального взноса. Средства из Пенсионного фонда идут на выплату пенсий, а из фондов социального страхования – на выплаты по больничным, выплаты безработным, а также на различные пособия.