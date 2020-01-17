0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

В легализации криптовалют больше возможностей для развития, чем угроз для Украины - Минфин

В легализации криптовалют больше возможностей для развития, чем угроз для Украины - Минфин

В Министерстве финансов Украины считают, что легализация операций с криптовалютами может принести дополнительные возможности для развития украинской экономики. В то же время рисков того, что криптовалюты будут использовать для отмывания средств, меньше.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью MC Today.

«Но я думаю, что наши преступники и коррупционеры достаточно консервативны и до сих пор держат средства в основном наличными. Поэтому в легализации криптовалют я вижу возможности для развития этой отрасли в нашей стране, а не угрозу», – сообщила Маркарова.

Читайте также: Что изменится в правилах финансового мониторинга

В Минфине отмечают, что точной статистики по криптовалютам в Украине нет, однако там считают, что, по экспертным оценкам, объемы операций с криптовалютами в Украине довольно высоки.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.