В легализации криптовалют больше возможностей для развития, чем угроз для Украины - Минфин

В Министерстве финансов Украины считают, что легализация операций с криптовалютами может принести дополнительные возможности для развития украинской экономики. В то же время рисков того, что криптовалюты будут использовать для отмывания средств, меньше.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью MC Today.

«Но я думаю, что наши преступники и коррупционеры достаточно консервативны и до сих пор держат средства в основном наличными. Поэтому в легализации криптовалют я вижу возможности для развития этой отрасли в нашей стране, а не угрозу», – сообщила Маркарова.

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В Минфине отмечают, что точной статистики по криптовалютам в Украине нет, однако там считают, что, по экспертным оценкам, объемы операций с криптовалютами в Украине довольно высоки.