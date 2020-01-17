Жители Киевской области заплатят меньше за тепло и коммуналку

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В этом месяце жители Киевщины, а это 200 тыс. абонентов, заплатят меньше за тепло и коммунальные услуги.
В каких городах цена уменьшится. Для 54 тыс. жителей г. Белая Церковь и еще для 104 тысяч абонентов из городов Бровары, Борисполь, Вишневое, Васильков, Буча, Обухов, Славутич и Ирпень.
Размер скидки колеблется от 113 до 395 грн за 1 Гкал. Во многом финальная цифра зависит от местных советов.
Решение о перерасчете тарифов за тепловую энергию и коммунальные услуги не принято только в Вышгородском районе (13 тыс. абонентов).
Эксперты департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Киевской областной государственной администрации говорят, что это экономически не целесообразно. Там стоимость природного газа учтена в действующих тарифах почти на уровне цен декабря 2019 года.
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