«Новая Почта» в 2019 уплатила рекордные суммы налогов и сборов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Прошедший год снова стал рекордным для лидера экспресс-доставки. «Нова Пошта» удвоила сеть — сейчас работает уже более 6000 отделений по всей стране. А количество доставленных посылок и грузов выросло на 22% по сравнению с 2018 годом — свыше 212 млн штук.
Об этом сообщила Finance.ua пресс-cлужба компании.
Количество международных отправлений выросло на 26%. Более 27% экспресс-накладных было оформлено в мобильном приложении, бизнес-кабинете и личном кабинете.
«Группа уплатила рекордные суммы налогов и сборов — 4,3 млрд грн, на 29% больше, чем в прошлом году. Это выплата более 3 млн академических стипендий или покупка почти 6 тыс. электромобилей по $30 тыс. Открыли еще два инновационных терминала — во Львове и Хмельницком», – говорит Александр Бульба, директор «Нова Пошта».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 11758 15
Дубилет назвал главные причины сокращения населения в УкраинеВчера, 20:23 - 1729 8
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкалеОколо часа назад - 2205 5
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 4308 5
В Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работниковВчера, 12:00 - 1631 5
Ryanair устроил распродажу миллиона билетовВчера, 16:16 - 12667
Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВВчера, 20:04 - 6526
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 4308 5
Приватбанк снизил ставки на покупку авто в рассрочкуВчера, 18:20 - 4293
Межбанк: напуганные покупатели попались "на крючок" спекулянтовВчера, 18:15 - 3331 1
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Вчера, 16:10 - 239
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 473
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3091
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1700
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1524 1