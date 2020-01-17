«Новая Почта» в 2019 уплатила рекордные суммы налогов и сборов

Прошедший год снова стал рекордным для лидера экспресс-доставки. «Нова Пошта» удвоила сеть — сейчас работает уже более 6000 отделений по всей стране. А количество доставленных посылок и грузов выросло на 22% по сравнению с 2018 годом — свыше 212 млн штук.

Об этом сообщила Finance.ua пресс-cлужба компании.

Количество международных отправлений выросло на 26%. Более 27% экспресс-накладных было оформлено в мобильном приложении, бизнес-кабинете и личном кабинете.

«Группа уплатила рекордные суммы налогов и сборов — 4,3 млрд грн, на 29% больше, чем в прошлом году. Это выплата более 3 млн академических стипендий или покупка почти 6 тыс. электромобилей по $30 тыс. Открыли еще два инновационных терминала — во Львове и Хмельницком», – говорит Александр Бульба, директор «Нова Пошта».

Справка Finance.ua

Стоимость отправки “Новой Пошты” в пределах города – до 0,5 кг – 30 грн, 1 кг – 35 грн (доплата за адресный забор или доставку 20 грн и 21 грн соответственно).