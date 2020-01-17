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Как покупать через интернет с Китая просто?

Доля Китая в мировом экспорте превышает 13%, страна уверенно лидирует в завоевании симпатий покупателей всего мира. К сожалению, большинство украинских потребителей знают только о двух несомненных достоинствах продукции с маркировкой «Made in China» и «Made in PRC» — потрясающем разнообразии и невысоких ценах.

Обычно продукция из Китая попадает в наши магазины через нескольких посредников. В результате ее начальная цена увеличивается в несколько раз. Везти таким образом качественные вещи для дальнейшей продажи нет смысла, они будут стоить неоправданно дорого. Покупки через интернет-магазины — игра в лотерею. Есть риск получить не то, что заказывали, отсутствует механизм контроля качества.

Компания Meest China предлагает оптимальное решение проблемы: полноценный онлайн-шопинг и доставку покупок без посредников.

Заказ товаров с доставкой

Комплексный подход в формате, предложенном Meest China, позволяет клиентам забыть о расстояниях и сложностях транспортировки. Тем, кто еще не знает, как покупать в Китае через интернет-ресурсы, достаточно перейти по соответствующей ссылке. Сам шопинг заключается в нескольких кликах: выбор предложений популярных маркетплейсов (кнопка Meest China Shop), отправка покупок в личный кабинет myMeest и активация опции доставки.

Все остальное сделает команда транспортной компании. Специалисты Meest China обеспечивают:

  • получение товара, проверку качества (с фотоотчетом),
  • погрузку-разгрузку, оформление документации, таможенную очистку и другие необходимые мероприятия;
  • выбранный клиентом вариант доставки (по указанному адресу, почтой, в отделении компании);
  • разработку оптимальной логистической схемы, использование наиболее подходящих транспортных средств;
  • условия для отслеживания трек-номера посылки.

Покупатель имеет возможность все держать под контролем: качество, сроки, затраты.

Выгоды шопинга с Meest China

Один из лидеров украинского рынка транспортных перевозок предлагает оптимальные условия для приобретения популярной во всем мире продукции:

  • доступ к роскошному ассортименту маркетплейсов Китая;
  • эффективный механизм проверки качества;
  • доставку без лишних расходов;
  • возможности для дополнительной экономии (консолидация грузов, бесплатная доставка товаров на наш склад в Гуанчжоу, использование железнодорожного транспорта и другие варианты);
  • эффективные логистические схемы;
  • оперативность, таможенное оформление в течение суток;
  • учет индивидуальных пожеланий;
  • прогнозируемый срок доставки.

Для клиентов компании заказ товаров из Китая с Meest China — это выгодное бизнес-партнерство и удовольствие от потрясающего шопинга.

По материалам myMeest
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