В НБУ показали знаковые события валютного рыка в 2019 году

Прошлый год оказался довольно позитивным для развития финансового рынка: сделано немало революционных шагов, поставлены новые рекорды.

Об этом говорится на “странице”: https: //bank.gov.ua/ регулятора.

Среди знаковых событий НБУ отмечает следующие:

Валютная либерализация. Вступил в действие революционный по своей сути Закон Украины «О валюте и валютных операциях», а вместе с ним и новая либеральная нормативная база НБУ по валютному регулированию. Для бизнеса отменена обязательная продажа валюты, лимит на репатриацию дивидендов, предварительное резервирование гривны для покупки валюты, запрет на покупку валюты за кредитные средства и т.д. Гражданам разрешено покупать валюту онлайн и отменен лимит на ежедневный объем покупки валюты. Введена удобная система е-лимитов для инвестирования за рубеж как физическими, так и юридическими лицами. В целом сделано около 40 валютных послаблений.

Депозитарий НБУ установил линк с международным депозитарием Clearstream. Это устранило технические и административные препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги правительства. Как результат, по итогам 2019 года, нерезиденты инвестировали в гривневые облигации (ОВГЗ) около 4,3 млрд долл. США. А объем сделок на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне, в 2019 году вырос более чем на 70% – с 72 млрд грн до 123 млрд грн.

Рост валютного рынка. Благодаря росту экспорта и притока иностранных инвестиций объем межбанковского валютного рынка в 2019 году превысил 94 млрд долл. США. По сравнению с прошлым годом среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза – до $380 млн. Положительной оставалась и ситуация на наличном рынке, который вырос на 40%. Граждане, как и в три предыдущих года, продолжали продавать валюты больше, чем покупать.

Увеличение международных резервов. Они выросли до самого высокого за семь лет уровня – 25,3 млрд долл. США. Важно, что этот рост произошел в год пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является свидетельством дальнейшего усиления макрофинансовой стабильности.

Рекордная покупка валюты НБУ. Благоприятная ситуация на валютном рынке на протяжении почти всего года позволила НБУ выкупать излишки валюты, сформировашиеся поступлениями от экспортеров и иностранных инвесторов. В целом чистая покупка валюты НБУ в прошлом году достигла 7,9 млрд долл. США. Это самое большое значение за последние 14 лет.

Укрепление гривны. Курс гривны под влиянием рыночных факторов укрепился более чем 14%, а его среднедневное значение было на 5% выше, чем в 2018 году. Первая в украинской истории резкая ревальвация гривны стала важным фактором замедления инфляции и фундаментом для укрепления доверия к национальной валюте и последующей дедолларизации экономики.