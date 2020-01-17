Определили 20 крупных предприятий, которые приватизируют в первую очередь

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более чем полтысячи малых госпредприятий для приватизации.
Об этом сообщил в FACEBOOK глава министерства Тимофей Милованова.
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По его словам, уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн.
“Украина запустила процесс приватизации госпредприятий. Уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн от крупной приватизации, которая будет проходить прозрачно и на рыночных условиях. Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более чем полтысячи малых госпредприятий для приватизации”, – написал Милованов.
Он также отметил, что Украина является макростабильной, упрощает регулирование и открывает рынки.
“Самым эффективным способом борьбы с коррупцией является дерегуляция. Поэтому мы активно работаем над снижением рисков вмешательства государства в дела бизнеса из-за отмены ненужных, порой, советских норм в нормативных документах. Украина реформирует занятость населения. Минэкономики предлагает ввести трудовые договоры для установления эффективных отношений между работниками и работодателями”, – заявил Милованов.
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