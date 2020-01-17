Subaru за десять лет увеличит долю экомобилей до 40%

Японская компания Subaru сообщила, что ее цель – увеличить долю электро- и гибридных автомобилей в объеме мировых продаж до 2030 года, по крайней мере, до 40%.

Об этом сообщает NHK.

“Правительства по всему миру усиливают в последнее время экологические нормы. Это значительное повышение для компании по сравнению с 2018 финансовым годом, когда такие автомобили составили чуть более 2% от всех проданных автомобилей”, – говорится в сообщении.

Компания говорит, что технологию для производства гибридных автомобилей предоставит компания Toyota.

Эти компании имеют общие фонды и сейчас ведут разработку новой модели электромобиля, которую Subaru планирует запустить в продажу в первой половине 2020-х годов.