Subaru за десять лет увеличит долю экомобилей до 40%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Японская компания Subaru сообщила, что ее цель – увеличить долю электро- и гибридных автомобилей в объеме мировых продаж до 2030 года, по крайней мере, до 40%.
Об этом сообщает NHK.
“Правительства по всему миру усиливают в последнее время экологические нормы. Это значительное повышение для компании по сравнению с 2018 финансовым годом, когда такие автомобили составили чуть более 2% от всех проданных автомобилей”, – говорится в сообщении.
Компания говорит, что технологию для производства гибридных автомобилей предоставит компания Toyota.
Эти компании имеют общие фонды и сейчас ведут разработку новой модели электромобиля, которую Subaru планирует запустить в продажу в первой половине 2020-х годов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина к 2050 г. откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70% - Минэкоэнерго17 ч. назад - 762 11
В Украине требуют отменить новые монеты11 ч. назад - 8240 9
УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - Гончарук14 ч. назад - 2173 9
В Украине теперь можно пользоваться мобильной связью в самолетах: ценыВчера, 19:03 - 2737 9
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год16 ч. назад - 3429 7
В Украине требуют отменить новые монеты11 ч. назад - 8240 9
Ryanair устроил распродажу миллиона билетов7 ч. назад - 7377
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курс12 ч. назад - 5990 1
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год16 ч. назад - 3429 7
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивку9 ч. назад - 2971 2
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)7 ч. назад - 122
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 383
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2963
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1628
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1458 1