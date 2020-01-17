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Правительство собирается обнародовать информацию об официальных доходах украинцев

Правительство собирается обнародовать информацию об официальных доходах украинцев

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о планах обнародовать информацию об официальных доходах украинцев.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

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“Далее мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересная будет информация”, – сказал Дубилет.

Также он сообщил, что в течение одного-двух лет будет создан Единый реестр украинцев.

“Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем упорядочить большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполняться одновременно из многих реестров”, – сказал Дубилет.

По материалам УКРИНФОРМ
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