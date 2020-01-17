Правительство собирается обнародовать информацию об официальных доходах украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о планах обнародовать информацию об официальных доходах украинцев.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
Читайте также: Стало известно количество населения в Украине
“Далее мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересная будет информация”, – сказал Дубилет.
Также он сообщил, что в течение одного-двух лет будет создан Единый реестр украинцев.
“Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем упорядочить большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполняться одновременно из многих реестров”, – сказал Дубилет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина к 2050 г. откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70% - Минэкоэнерго9 ч. назад - 490 8
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год9 ч. назад - 2042 7
УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - Гончарук6 ч. назад - 1547 6
В Украине требуют отменить новые монеты3 ч. назад - 2851 5
Промпроизводство в Украине упало после трех лет роста (инфографика)7 ч. назад - 668 4
Найман пугает мировым долговым кризисомВчера, 21:00 - 5341 1
Vodafone запускает «Умный учет» водыВчера, 16:45 - 4545
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курс4 ч. назад - 3747 1
В Украине требуют отменить новые монеты3 ч. назад - 2851 5
В Украине теперь можно пользоваться мобильной связью в самолетах: ценыВчера, 19:03 - 2317 4
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)7 мин. назад
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 297
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2834
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1561
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1415 1