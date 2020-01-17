Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

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Интернет-источники сообщают о том, что будущий флагманский смартфон Sony Xperia получит уникальный набор технических характеристик, которым пока не обладает ни один аппарат на коммерческом рынке.
Готовящаяся новинка предстанет 24 февраля на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2020 в испанской Барселоне.
Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Более того, 4К-панель впервые будет соседствовать с процессором Snapdragon 865.
Если верить имеющейся информации, размер дисплея составит 6,6 дюйма по диагонали, соотношение сторон — 21:9. Разработчик применит экран OLED с поддержкой HDR.
Работу в сетях 5G обеспечит модем Snapdragon X55, совместимый с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.
Утверждается, что в тыльной части корпуса смартфона расположится четверная камера. Её предполагаемая конфигурация такова: основной сенсор с 48 млн или 64 млн пикселей, 12-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой, 12-мегапиксельный телефотомодуль и сенсор ToF.
Пока нет определённости по поводу названия аппарата: высказываются различные версии — Xperia 1.1, Xperia 0 и Xperia 1 Premium. Зато известна цена — более 850 долларов США.
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