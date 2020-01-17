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Apple увеличила заказы у TSMC из-за высокого спроса на iPhone

Apple увеличила заказы у TSMC из-за высокого спроса на iPhone

Ввиду необычайно высокого спроса на смартфоны iPhone, особенно на относительно недорогой iPhone 11, превзошедшего ожидания Apple, компания обратилась к контрактному партнёру TSMC с просьбой об увеличении поставок чипов серии A.

Как сообщает ресурс Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, тайваньский производитель полупроводников TSMC предположительно увеличивает квартальные объёмы производства чипов собственной разработки Apple, в том числе процессора нового поколения Bionic, который был представлен с iPhone 11 и iPhone 11 Pro в сентябре прошлого года.

Вместе с тем неясно, были ли также увеличены заказы на поставку системы на кристалле A11, которая используется в модели iPhone 8.

По материалам 3dnews.ru
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