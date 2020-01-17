Юрий Голик рассказал, как в регионах использовали средства Дорожного фонда

В 2019 году областные администрации не использовали 1,476 млрд гривен из Дорожного Фонда, или 10% от его годового объема.

Об этом на своей странице в FACEBOOK написал советник премьер-министра Юрий Голик.

“Напомню, что 35% Дорожного Фонда идут именно ОГА на ремонт и содержание дорог, находящихся у них на балансе – это дороги областные и сельские – и до 20% может быть ими использовано на ремонт дорог внутри населенных пунктов. В 2019-м году эта сумма была 14,6 млрд грн. В 2020-м году эта сумма будет 22 млрд грн”, – сообщил он.

Согласно опубликованным данным, лучшие области по показателю “Максимальное использование Дорожного Фонда без уточнения того, как именно он был использован” – Сумская, Хмельницкая и Харьковская.

Худшие области по этому же показателю: Черновицкая – не использовано 39% или 90 млн грн Дорожного Фонда, Кировоградская – не использовано 34,55% или 164 млн грн Дорожного Фонда, и Житомирская – не использовано 24,4% или 189 млн грн Дорожного Фонда.

Лидеры по использованию капитального ремонта в 2019-м году: г. Киев – 100%, Днепропетровская ОГА – 84%, а также Ивано-Франковская ОГА – 83,6%. Лидеры по использованию различных видов текущих ремонтов: Сумская ОГА – 100%, Тернопольская ОГА – 100%, и Винницкая ОГА – 99,75%.

“Идеальный вариант для любой ОГА с точки зрения здравого смысла – это соотношение ремонт/содержание дорог 80%/20%. И в рамках ремонта дорог нет ямочного. При этом, по итогам года использовано 100% Дорожного Фонда. В 2019-м году таким критериям соответствовали город Киев (100% капитальный ремонт, 95% Дорожного Фонда использовано), Днепропетровская ОГА (84% капитальный ремонт, 92% Дорожного Фонда использовано), Ивано-Франковская ОГА (83% капитальный ремонт, 94% Дорожного Фонда использовано)”, – сообщил Голик.

Советник премьера также отметил показатели статистики, которые свидетельствуют о скорости траты денег Дорожного Фонда областными администрациями в декабре.

Советник премьер-министра отметил, что в Кабинете Министров и “Укравтодоре” есть понимание, как помочь ОГА работать с Дорожным Фондом так, чтобы все работы происходили качественно и вовремя, и этот процесс уже начат.