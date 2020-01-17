Киевлянин одним платежом выплатил 900 тыс. грн долга по алиментам

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Житель Киева погасил задолженность по уплате алиментов в размере 883,6 тыс. гривен одним платежом.
Об этом сообщает Центр межрегионального управления Министерства юстиции в Киеве.
До этого мужчина почти 15 лет не платил алименты.
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“Ежемесячно, начиная с марта 2005 года, отец обязывался платить 1/4 часть своих доходов на нужды дочери. Однако благодаря эффективным методам воздействия, а именно: временному запрету выезда за границу и управления транспортным средством, мужчина заплатил дочери всю сумму долга 883 616,09 гривен”, – говорится в сообщении.
С 1 января 2020 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:
Максимальный размер алиментов – 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Соответственно, с 1 января максимальный размер алиментов составляет:
За задолженность по алиментам более 3 месяцев предусмотрено сдедующеее наказание:
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