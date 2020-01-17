Киевлянин одним платежом выплатил 900 тыс. грн долга по алиментам

Житель Киева погасил задолженность по уплате алиментов в размере 883,6 тыс. гривен одним платежом.

Об этом сообщает Центр межрегионального управления Министерства юстиции в Киеве.

До этого мужчина почти 15 лет не платил алименты.

Читайте также: Как взыскать алименты на ребенка, если один из родителей живет за границей

“Ежемесячно, начиная с марта 2005 года, отец обязывался платить 1/4 часть своих доходов на нужды дочери. Однако благодаря эффективным методам воздействия, а именно: временному запрету выезда за границу и управления транспортным средством, мужчина заплатил дочери всю сумму долга 883 616,09 гривен”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет – 889,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1109 грн;

Максимальный размер алиментов – 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Соответственно, с 1 января максимальный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет – 17 790 грн.;

для детей от 6 до 18 лет – 22 180 грн.

За задолженность по алиментам более 3 месяцев предусмотрено сдедующеее наказание:

запрет на выезд за границу;

изъятие водительского удостоверения;

закрыты или ограничены права на пользование и хранение оружия;

арест имущества и передача его ребенку (по решению суда);