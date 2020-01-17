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Киевлянин одним платежом выплатил 900 тыс. грн долга по алиментам

Киевлянин одним платежом выплатил 900 тыс. грн долга по алиментам

Житель Киева погасил задолженность по уплате алиментов в размере 883,6 тыс. гривен одним платежом.

Об этом сообщает Центр межрегионального управления Министерства юстиции в Киеве.

До этого мужчина почти 15 лет не платил алименты.

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“Ежемесячно, начиная с марта 2005 года, отец обязывался платить 1/4 часть своих доходов на нужды дочери. Однако благодаря эффективным методам воздействия, а именно: временному запрету выезда за границу и управления транспортным средством, мужчина заплатил дочери всю сумму долга 883 616,09 гривен”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

  • для детей до 6 лет – 889,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1109 грн;

Максимальный размер алиментов – 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Соответственно, с 1 января максимальный размер алиментов составляет:

  • для детей до 6 лет – 17 790 грн.;
  • для детей от 6 до 18 лет – 22 180 грн.

За задолженность по алиментам более 3 месяцев предусмотрено сдедующеее наказание:

  • запрет на выезд за границу;
  • изъятие водительского удостоверения;
  • закрыты или ограничены права на пользование и хранение оружия;
  • арест имущества и передача его ребенку (по решению суда);

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  • общественные работы;
  • лишение свободы от 10 дней до 2 лет;
  • для госслужащих – увольнение с работы.
По материалам Finance.UA
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