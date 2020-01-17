0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 219 0

Налоговая служба перезагружает систему аудита, - Сергей Верланов

Налоговая служба перезагружает систему аудита, - Сергей Верланов

Главным фактором повышения добровольности уплаты налогов должны стать электронные сервисы. Государственная налоговая служба при глубокой поддержке европейских партнеров, в частности Литвы, ведет активную работу над их развитием и совершенствованием.

Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Украине Марюсом Януконисом и представителями литовского бизнеса.

Глава ГНС ​​рассказал о работе и результатах деятельности обновленной налоговой службы, очертил дальнейшие шаги развития отношений с налогоплательщиками в Украине и инициативы, которые упрощают ведение бизнеса.

“Работа по реформированию Государственной налоговой службы продолжается. Сейчас работаем над совершенствованием услуг и сервисов. Новая ГНС стремится делать их более удобными для плательщика, развиваться, внедрять международные стандарты. Уже введена информационно-телекоммуникационная система “Электронный кабинет”. Сейчас он едва ли не самый популярный электронный сервис. Поэтому следующие полгода мы будем его совершенствовать”, – отметил Сергей Верланов.

Кроме того, в ходе встречи председатель ГНС отметил, что налоговая служба перезагружает систему аудита, и пообещал, что в этом году количество плановых проверок сократится еще на 20%. В свою очередь, усиление аналитической работы позволит повысить их результативность.

По словам главы ГНС, поддержка европейских партнеров в становлении новой налоговой службы является сверхважной. Сергей Верланов поблагодарил Литовскую Республику за помощь, в частности, по ведущую роль в реализации программы ЕС по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), одно из направлений которой – реформа налоговой службы в Украине.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.