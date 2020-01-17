Налоговая служба перезагружает систему аудита, - Сергей Верланов

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Главным фактором повышения добровольности уплаты налогов должны стать электронные сервисы. Государственная налоговая служба при глубокой поддержке европейских партнеров, в частности Литвы, ведет активную работу над их развитием и совершенствованием.
Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Украине Марюсом Януконисом и представителями литовского бизнеса.
Глава ГНС рассказал о работе и результатах деятельности обновленной налоговой службы, очертил дальнейшие шаги развития отношений с налогоплательщиками в Украине и инициативы, которые упрощают ведение бизнеса.
“Работа по реформированию Государственной налоговой службы продолжается. Сейчас работаем над совершенствованием услуг и сервисов. Новая ГНС стремится делать их более удобными для плательщика, развиваться, внедрять международные стандарты. Уже введена информационно-телекоммуникационная система “Электронный кабинет”. Сейчас он едва ли не самый популярный электронный сервис. Поэтому следующие полгода мы будем его совершенствовать”, – отметил Сергей Верланов.
Кроме того, в ходе встречи председатель ГНС отметил, что налоговая служба перезагружает систему аудита, и пообещал, что в этом году количество плановых проверок сократится еще на 20%. В свою очередь, усиление аналитической работы позволит повысить их результативность.
По словам главы ГНС, поддержка европейских партнеров в становлении новой налоговой службы является сверхважной. Сергей Верланов поблагодарил Литовскую Республику за помощь, в частности, по ведущую роль в реализации программы ЕС по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), одно из направлений которой – реформа налоговой службы в Украине.
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