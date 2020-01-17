В Украине теперь можно пользоваться мобильной связью в самолетах: цены

Украинское правительство разрешило пользоваться услугами мобильной связи на бортах самолетов. О принятии соответствующего решения заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как рассказали в комментарии UBR.ua в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, принятое Кабмином постановление сняло ненужные ограничения с отечественных авиаперевозчиков. Подключение самолетов во время полетов станет возможным благодаря терминалам Ка-диапазона. Эксперты убедились в том, что данное оборудование не влияет на работу авиационной техники. Оно сможет обеспечить скорость передачи данных до 12 Мбит/с для каждого авиапассажира.

В полете самолет может подключаться к интернету только по спутнику. В пресс-службе “Киевстара” рассказали, что современные спутниковые технологии позволяют безопасно предоставлять мобильную связь на борту воздушного судна. Скорость передачи данных может достигать 100 Мбит/с. При этом интернет работает стабильно вне зависимости от количества одновременно подключенных пользователей.

На сайте мобильного оператора для авиационной индустрии AeroMobile указаны два украинских оператора-партнера. Это “Киевстар” и “Астелит” (так до ребрендинга назывался lifecell).

У этих двух компаний на сайте есть специальные разделы для тех, кому нужно оставаться на связи даже в небесах. У Vodafone найти расценки на данный вид услуг не удалось.

Стоимость роуминга в самолетах для контрактных и корпоративных абонентов Киевстара:

все исходящие и входящие звонки – 150 грн/мин;

SMS – 15 грн;

– 15 грн; интернет – 300 грн./сутки за безлимит, но после использования 100 Мегабайт скорость снизится до 128 Кбит/с (AeroMobile); или же 20 грн за каждые 50 Килобайт (OnAir).

Оператор предупредил, что для предоплаченных абонентов доступны только звонки и SMS в сети AeroMobile.

Стоимость роуминга при авиаперелетах для пользователей lifecell:

все исходящие и входящие звонки – 100 грн/мин;

SMS – 25 грн.;

– 25 грн.; интернет – 200 грн./МБ.

Авиакомпании, предоставляющие подключение к интернету во время полета: