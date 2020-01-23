Противопожарные капитошки позволят авиации тушить пожары по ночам (видео)

Израильская компания Elbit Systems отчиталась о проведении в конце 2019 года демонстрационного испытания нового средства пожаротушения, с помощью которого самолеты смогут гасить огонь на земле с большей высоты и в ночных условиях. Как пишет Flightglobal, в основе испытанной разработки лежат бомбочки-капитошки — тонкостенные пакетики, заполненные водой, пеной или антипиреном, лопающиеся при падении на землю с высоты.

Отметим, что сегодня для тушения пожаров с воздуха используются модифицированные вертолеты и самолеты, оснащенные емкостями для воды. Такая авиационная техника используется для сброса воды на пламя. При этом сброс должен производиться с высоты, обычно не превышающей 30-40 метров. При сбросе с большей высоты на масштабный очаг часть воды испарится в горячем воздухе, не достигнув цели.

Из-за необходимости сбрасывать воду на огонь с небольшой высоты пожаротушение с помощью авиации в ночное время запрещено: дело в том, что в условиях темноты и задымленности летчики могут не заметить какой-либо высокий объект и столкнуться с ним. При этом использование приборов ночного видения не всегда эффективно, поскольку пожар на земле может давать засветку приборов.

Исправить ситуацию, позволив пожарной авиации работать в том числе по ночам, что, как ожидается, существенно повысит эффективность борьбы с пожарами, взялась компания Elbit Systems. Инженеры предприятия разработали выполненные из биоразлагаемого полимера капитошки, заполняемые жидкими средствами пожаротушения. Эти бомбочки, масса каждой из которых составляет 140 граммов, не дают веществу выпариться во время падения к очагу возгорания с большой высоты, а также препятствуют его чрезмерно широкому распылению.

Поскольку использование капитошек подразумевает одномоментный сброс огромного количества пеллетов, израильские специалисты создали также автоматический станок, помещающийся в стандартный 20-футовый грузовой контейнер; способный производить капитошки по требованию в объеме до 10 тонн в час.